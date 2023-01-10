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  • Роналду заработает 400 миллионов за год в Саудовской Аравии (France24)

Роналду заработает 400 миллионов за год в Саудовской Аравии (France24)

10 января 2023, 11:59
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

По информации France24, 37-летний португалец получит 200 миллионов евро в год по контракту с «Аль-Насром» и еще 200 миллионов в качестве продвижения заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Суммарно португалец заработает за один сезон в Саудовской Аравии 400 миллионов евро.

  • «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
  • Роналду заключил контракт до 2025 года.
  • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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Источник: France24
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1673345878
Скоро окажется что он в итоге заработает 600 млн за то что родился на планете Земля где существует такое государство как ОАЭ.
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Красногорск_Фан
1673346122
Ну и что ему в такой ситуации мешало говорить что думает про МЮ? Он в состоянии сам себе давно клубов напокупать. Пусть не топ-10 .
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svetekanet
1673355214
Ну и правильно, заслужил. Глядишь восстановится психологически и даст жару в краткосрочной аренде в команде ЛЧ.
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