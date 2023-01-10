Роналду заработает 400 миллионов за год в Саудовской Аравии (France24)

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

По информации France24, 37-летний португалец получит 200 миллионов евро в год по контракту с «Аль-Насром» и еще 200 миллионов в качестве продвижения заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Суммарно португалец заработает за один сезон в Саудовской Аравии 400 миллионов евро.

«Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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