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    Роналду заработает 400 миллионов за год в Саудовской Аравии (France24)

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

    По информации France24, 37-летний португалец получит 200 миллионов евро в год по контракту с «Аль-Насром» и еще 200 миллионов в качестве продвижения заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

    Суммарно португалец заработает за один сезон в Саудовской Аравии 400 миллионов евро.

    • «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
    • Роналду заключил контракт до 2025 года.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: France24

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