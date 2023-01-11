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    Малкин поучаствовал в 4 голах «Питтсбурга». Он помог команде уйти с 0:3 и победить

    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).

    У россиянина два гола и два ассиста. Его команда уступала по ходу встречи 0:3.

    Малкина признали первой звездой игрового дня НХЛ.

    • В сезоне НХЛ у Малкина 40 матчей, 14 голов, 25 результативных передач.
    • 36-летний уроженец Магнитогорска играет за «Питтсбург» с 2006 года.
    • Малкин – 2-кратный чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53056

      MaxRnD 1 час назад

      М-да, нечасто про Евгения что-то слышно

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