Малкин поучаствовал в 4 голах «Питтсбурга». Он помог команде уйти с 0:3 и победить

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4).

У россиянина два гола и два ассиста. Его команда уступала по ходу встречи 0:3.

Малкина признали первой звездой игрового дня НХЛ.

В сезоне НХЛ у Малкина 40 матчей, 14 голов, 25 результативных передач.

36-летний уроженец Магнитогорска играет за «Питтсбург» с 2006 года.

Малкин – 2-кратный чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли.

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