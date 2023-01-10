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    «Правильно сделал». Орлов – о переезде Роналду в Саудовскую Аравию

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил решение нападающего Криштиану Роналду продолжить карьеру в «Аль-Насре».

    «Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах на чемпионате мира, и за «Манчестер Юнайтед», и даже за «Ювентус».

    Я говорил, что тренер должен выстраивать какую-то игровую модель для игроков такого масштаба. Очевидно, что это талантливый игрок, а он становился как бы в общую линейку.

    Надо специально наигрывать комбинации. У Месси противоположная ситуация: в сборной всe работало на него – и результат налицо.

    Переход в Саудовскую Аравию? Я считаю, что он правильно сделал. Такой ажиотаж, интерес к футболу...

    Это же сколько людей будут заниматься там футболом, дети пойдут в футбольные секции! Это потрясающее движение.

    И потом Роналду станет лицом Саудовской Аравии [при определении страны-хозяйки ЧМ]. Почему нет?» – сказал Орлов.

    • «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
    • Роналду заключил контракт до 2025 года.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: «Чемпионат»

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