«Правильно сделал». Орлов – о переезде Роналду в Саудовскую Аравию

Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил решение нападающего Криштиану Роналду продолжить карьеру в «Аль-Насре».

«Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах на чемпионате мира, и за «Манчестер Юнайтед», и даже за «Ювентус».

Я говорил, что тренер должен выстраивать какую-то игровую модель для игроков такого масштаба. Очевидно, что это талантливый игрок, а он становился как бы в общую линейку.

Надо специально наигрывать комбинации. У Месси противоположная ситуация: в сборной всe работало на него – и результат налицо.

Переход в Саудовскую Аравию? Я считаю, что он правильно сделал. Такой ажиотаж, интерес к футболу...

Это же сколько людей будут заниматься там футболом, дети пойдут в футбольные секции! Это потрясающее движение.

И потом Роналду станет лицом Саудовской Аравии [при определении страны-хозяйки ЧМ]. Почему нет?» – сказал Орлов.

«Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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