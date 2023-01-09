Орлов ответил, перерос ли Головин уровень «Монако»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
– Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе.
– Головин перерос «Монако»?
– Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка.
Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент.
Я понимаю, что, к примеру, Спаллетти сам связался с Хвичей и сказал, что он ему нужен. Венгер в свое время то же самое сказал Аршавину.
Очень важно, чтобы главный тренер понимал, что футболист будет делать в его команде.
- 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.
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