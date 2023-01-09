Орлов ответил, перерос ли Головин уровень «Монако»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

– Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе.

– Головин перерос «Монако»?

– Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка.

Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент.

Я понимаю, что, к примеру, Спаллетти сам связался с Хвичей и сказал, что он ему нужен. Венгер в свое время то же самое сказал Аршавину.

Очень важно, чтобы главный тренер понимал, что футболист будет делать в его команде.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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