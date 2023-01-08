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    Эвра объяснил, какой игрок сейчас нужен «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра дал совет клубу, какого игрока нужно подписать зимой.

    «Мы можем сыграть с Антони Марсьялем, Алехандро Гарначо и Маркусом Рэшфордом, но нам нужен убийца; кто-то, кто живет голами. Мне все равно, хорошо ли он выступает, я просто хочу, чтобы он забивал голы.

    Вот почему я не думаю, что Жоау Фелиш сейчас подходит для «МЮ», – написал Эвра.

    • У манчестерцев 5 побед подряд.
    • Команда идет в зоне ЛЧ.
    • Эвра брал с «МЮ» Лигу чемпионов.

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    Источник: Betfair

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