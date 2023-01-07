Гендиректор «Пари НН»: «Никаких переговоров с Дзюбой не было и не будет»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб не заинтересован в услугах форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба предлагал свои услуги «Пари НН»? С ним лично у меня диалога не было, но были определeнные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги.

Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги.

Да, он звeздный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильeй Агаповым.

Никаких переговоров с Артeмом Дзюбой не было и не будет», – сказал Измайлов.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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