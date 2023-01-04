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    Роналду пропустит два первых матча «Аль-Насра» из-за ребенка-аутиста, которому он разбил телефон

    Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в двух первых матчах. Причина – разбитый телефон мальчика-аутиста.

    Португалец, выступая за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику-аутисту, ударив того по руке. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала за это Криштиану на две игры.

    Роналду не успел отбыть наказание в Англии, так как разорвал контракт с «МЮ». По правилам ФИФА, он должен пропустить два первых матчах в игре за новую команду.

    • Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января.
    • Тогда саудовский клуб встретится с «Аль-Иттифаком».

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    Источник: Daily Mail

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