Роналду: «Я приехал в Саудовскую Аравию наслаждаться, улыбаться и играть в футбол»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср».
«Я приехал сюда побеждать, играть и наслаждаться, стать частью успеха Саудовской Аравии и ее культуры. Я здесь с «Аль-Насром», моим тренером и моим президентом, всем людьми из клуба.
Я хочу наслаждаться, улыбаться и играть в футбол», – сказал Роналду.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: Marca