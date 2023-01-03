Роналду: «Я приехал в Саудовскую Аравию наслаждаться, улыбаться и играть в футбол»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср».

«Я приехал сюда побеждать, играть и наслаждаться, стать частью успеха Саудовской Аравии и ее культуры. Я здесь с «Аль-Насром», моим тренером и моим президентом, всем людьми из клуба.

Я хочу наслаждаться, улыбаться и играть в футбол», – сказал Роналду.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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