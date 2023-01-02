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  • Анчелотти назвал самый важный турнир для «Реала» в этом сезоне

Анчелотти назвал самый важный турнир для «Реала» в этом сезоне

2 января 2023, 16:46
2

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо».

«Это важный турнир для нас, но не самый важный. Главный турнир для нас – это Лига чемпионов.

Но, надевая футболку этого клуба, нужно пытаться выиграть все соревнования. Кубок Испании – один из турниров, которые мы хотим выиграть в этом году», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» сыграет с «Касереньо» завтра, 3 января.
  • Начало матча – в 23:00 мск.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Molsheim
1672672278
Давненько Реал не брал Кубок Испании
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zigbert
1672729679
А что может быть важней ЛЧ? Второй турнир по значимости все же чемпионат Испании.
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