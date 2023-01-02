Анчелотти назвал самый важный турнир для «Реала» в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо».

«Это важный турнир для нас, но не самый важный. Главный турнир для нас – это Лига чемпионов.

Но, надевая футболку этого клуба, нужно пытаться выиграть все соревнования. Кубок Испании – один из турниров, которые мы хотим выиграть в этом году», – сказал Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Касереньо» завтра, 3 января.

Начало матча – в 23:00 мск.

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