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    Канчельскис предположил, сколько еще Роналду будет играть в футбол

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

    «Думал, что Криштиану уедет в MLS, но переход в Саудовскую Аравию — это нормальное явление. Он заканчивает карьеру. Всe закономерно. Осталось ему совсем чуть‑чуть, переезд в этот клуб означает скорое завершение карьеры. Знаете, Саудовская Аравия — это тоже неплохое место, я там играл, я знаю. Криштиану еще два годика поиграет и закончит», – сказал Канчельскис.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».
    • В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9696

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Чуть чуть - это , про нарушителей режима .
      Посмотрите на физическую форму Криштиану !
      Отлично слажен - лет 8 будет играть !

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