Роналду – самый высокооплачиваемый игрок в истории футбола

С переходом в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Зарплата Роналду в «Аль-Насре» с учeтом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».

В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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