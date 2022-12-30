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    «Самый грустный день в истории Бразилии». Тренер «Зенита» Оливейра – о смерти Пеле

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра отреагировал на смерть легендарного соотечественника Пеле.

    «Это, конечно, черный день для всей страны. Возможно, самый грустный. Потому что ушел не только великий футболист, но и великий человек, который, по ощущениям, имел в Бразилии отношение ко всему.

    Очень и очень грустный день. Конечно, у нас наверняка объявят траур, и он, возможно, будет самым большим. Сколько Пеле выиграл, скольким людям в стране, в том числе бедным — а он знал, каково это, — показал, как можно вырасти, выстоять и стать великим», — сказал Оливейра.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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