Стала известна причина смерти Пеле

Больница, в которой в последнее время находился Пеле, назвала точную причину смерти легендарного бразильца.

«Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 по местному времени (21:27 мск – прим. «Бомбардира») вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния.

Выражаем соболезнования семье Пеле и всем, кто скорбит о потере нашего любимого «Короля футбола», – говорится в сообщении клиники «Альберт Эйнштейн».

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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