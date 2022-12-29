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    Клопп рассказал, когда Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что новичок клуба Коди Гакпо может дебютировать за команду в матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

    «Скорее всего, Гакпо не сыграет против «Брентфорда», потому что 1 января — выходной для банков и юридических процедур, значит, люди должны подписать контракт второго числа до обеда. Я не уверен, что это произойдет.

    Мы в любом случае не будем торопиться, так что, возможно, он выйдет в игре против «Вулверхэмптона», – сказал Клопп на пресс-конференции.

    • Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатил ПСВ за Гакпо 37 миллионов фунтов
    • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
    • Он забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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