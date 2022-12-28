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    Глава «Матч ТВ»: «Мы великолепно отработали ЧМ-2022»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин доволен, как холдинг показал чемпионат мира-2022.

    – Были ли какие-то сегменты или цели, которых «Матч» не смог добиться на ЧМ-2022?

    – Честно скажу: я всегда ищу какие-то недочеты, но, на мой взгляд, чемпионат мира мы отработали великолепно. У нас были прекрасная студия, комментаторы на месте, Тимур Журавель с его челленджем. Мне кажется, вся наша команда отработала ЧМ блестяще.

    • «Матч ТВ» эксклюзивно показывал турнир в России.
    • ЧМ-2022 выиграла Аргентина.
    • Следующий ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: Metaratings

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