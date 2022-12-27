Опубликованы данные о телевизионной аудитории ЧМ-2022

Интересно было бы узнать, какое количество уникальных зрителей, чтобы понимать, насколько у футбола огромная аудитория.
BeIN Sports отчиталась о размере телеаудитории во время чемпионата мира-2022.
Совокупное количество просмотров матчей турнира превысило 5,4 миллиарда.
- ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.
- Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.
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