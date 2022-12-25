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    Семин оценил назначение Бердыева в «Сочи»

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин прокомментировал приход Курбана Бердыева в «Сочи».

    «В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».

    Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.

    • Бердыев пришел из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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