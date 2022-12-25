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Семин оценил назначение Бердыева в «Сочи»

25 декабря 2022, 17:46
1

Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин прокомментировал приход Курбана Бердыева в «Сочи».

«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».

Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.

  • Бердыев пришел из иранского «Трактора».
  • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
  • Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан Семин Юрий
Комментарии (1)
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1672046253
Согласен. Только не чемпионство, а чемпионства Рубина.
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