Семин оценил назначение Бердыева в «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин прокомментировал приход Курбана Бердыева в «Сочи».

«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».

Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.

Бердыев пришел из иранского «Трактора».

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».

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