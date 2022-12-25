Семин оценил назначение Бердыева в «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин прокомментировал приход Курбана Бердыева в «Сочи».
«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс. Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».
Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.
- Бердыев пришел из иранского «Трактора».
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
- Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»