Экс-футболистка Райт опубликовала рождественское фото в чулках

Бывшая футболистка «Чарльтона» и других команд Мадлен Райт опубликовала в социальной сети фото по случаю Рождества.

Сообщалось, что сейчас девушка продает свои интимные фото и видео на сайте для взрослых OnlyFans.

В январе 2021 года Райт выгнали из «Чарльтона» из-за публикации провокационных роликов. В них она пила шампанское и вдыхала веселящий газ.

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