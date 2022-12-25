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    Экс-футболистка Райт опубликовала рождественское фото в чулках

    Бывшая футболистка «Чарльтона» и других команд Мадлен Райт опубликовала в социальной сети фото по случаю Рождества.

    Сообщалось, что сейчас девушка продает свои интимные фото и видео на сайте для взрослых OnlyFans.

    • В январе 2021 года Райт выгнали из «Чарльтона» из-за публикации провокационных роликов. В них она пила шампанское и вдыхала веселящий газ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +895

      Fialet 10 минут назад

      Была футболистка, стала проститутка. Меня удивляют довольные комментарии на подобные фото - вам чего голых баб в жизни не хватает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1764

      jek718875 > Fialet только что

      Мы хотим, но нам не дают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +967

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Так вот ты какая Снегурочка-Мадлен, без шубки)

      2
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      Рейтинг: +6231

      порт 1 час назад

      Ждём от Дзюбы что то подобное.

      1
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      Рейтинг: +1764

      jek718875 1 час назад

      Мне "Бомбардир" начинает нравиться,давайте ещё погорячей

      2
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      Рейтинг: +8675

      vladik12 > jek718875 1 час назад

      Погорячее - это Вам на другой сайт, походу.

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      Рейтинг: +14092

      Skull_Boy 1 час назад

      Класс, не то, что голландская доска

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