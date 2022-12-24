В Буэнос-Айресе появилась фреска, посвященная победе Аргентины на ЧМ-2022

Художник Максимилиано Баньяско создал фреску, посвященную победе сборной Аргентины на чемпионате мира.
Она появилась на одном из зданий в районе Палермо в Буэнос-Айресе.
На фреске изображены Лионель Месси с кубком мира в руках, а также Эмилиано Мартинес, Пауло Дибала и Родриго Де Пауль.
- Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
- В финале они победили Францию в серии пенальти.
Фото: твиттер Bleacher Report
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https://www.championat.com/football/news-4938873-v-buenos-ajrese-poyavilas-pervaya-freska-s-lionelem-messi-posvyaschyonnaya-pobede-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/football/news-4938873-v-buenos-ajrese-poyavilas-pervaya-freska-s-lionelem-messi-posvyaschyonnaya-pobede-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/football/news-4938873-v-buenos-ajrese-poyavilas-pervaya-freska-s-lionelem-messi-posvyaschyonnaya-pobede-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste