Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду»

Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду»

23 декабря 2022, 20:44
6

Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Криштиану Роналду.

– После победы Аргентины на чемпионате мира, спор о том, кто лучше – Месси или Роналду – окончен?

– Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал».

Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть.

Я прочитал недавние высказывания Анчелотти – он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
  • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Анчелотти Карло Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1671822834
Роналду впорядке, не требуется ему никакая реанимация.
Ответить
MU_Fan#1
1671823609
Что бы реанимировать Роналду, Роналду должен признать факт проблемы. Но он очень любит свою ж, что бы это признать. Итог - никто ему не поможет
Ответить
Эном айс
1671860758
Есть ещё "дружище Миллер"...)
Ответить
Plyash
1671868755
Только сам нарцисс Рон может себя реанимировать,больше никто.Он сам себя уничтожил.Просто надо снять "розовые очки",пореже пялиться на себя зеркала в доме и быть проще в общении с людьми,в том числе со своими поклонниками. А Анчелотти не такой идиот,как ты,Орлов,чтобы связываться с Кришем,на болту он его вертел.
Ответить
Soccerdealer63
1672000372
... но даже он не в состоянии помочь Орлову...
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
11
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
13
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
139
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Все новости
Все новости
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
17:00
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
09:23
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
08:29
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
Вчера, 08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+