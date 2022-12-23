Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду»

Что бы реанимировать Роналду, Роналду должен признать факт проблемы. Но он очень любит свою ж, что бы это признать. Итог - никто ему не поможет
Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Криштиану Роналду.
– После победы Аргентины на чемпионате мира, спор о том, кто лучше – Месси или Роналду – окончен?
– Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал».
Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть.
Я прочитал недавние высказывания Анчелотти – он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
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