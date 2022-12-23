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    Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Криштиану Роналду.

    – После победы Аргентины на чемпионате мира, спор о том, кто лучше – Месси или Роналду – окончен?

    – Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал».

    Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть.

    Я прочитал недавние высказывания Анчелотти – он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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    Источник: Sport24

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    23.12.2022 20:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      MU_Fan#1 1 час назад

      Что бы реанимировать Роналду, Роналду должен признать факт проблемы. Но он очень любит свою ж, что бы это признать. Итог - никто ему не поможет

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      Рейтинг: +23806

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Роналду впорядке, не требуется ему никакая реанимация.

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