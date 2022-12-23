Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду»

Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде Криштиану Роналду.

– После победы Аргентины на чемпионате мира, спор о том, кто лучше – Месси или Роналду – окончен?

– Подождите еще, не торопитесь. Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал».

Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть.

Я прочитал недавние высказывания Анчелотти – он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно