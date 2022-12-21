Виалли госпитализирован из-за обострения онкологического заболевания

Бывший игрок сборной Италии Джанлука Виалли госпитализирован в Лондоне, пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.
У итальянца случилось ухудшение здоровья на фоне онкологического заболевания.
- В декабре Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии.
- Виалли уже несколько лет борется с раком поджелудочной железы. Он проходил длительный курс химиотерапии.
- Игрок брал Лигу чемпионов с «Ювентусом».
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»