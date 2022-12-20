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  • Канте бесплатно перейдет в «Барселону». Он не будет продлевать контракт с «Челси»

Канте бесплатно перейдет в «Барселону». Он не будет продлевать контракт с «Челси»

20 декабря 2022, 10:27
4

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте близок к переходу в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с Канте о переходе следующим летом в качестве свободного агента. Он не договорился с «Челси» о продлении контракта.

Француза беспокоит, что «Барселона» еще не приняла окончательное решение по переходу. Канте настаивает на том, чтобы клуб заключил с ним предварительный контракт в январе.

31-летний игрок хочет, чтобы «Барса» определилась уже сейчас, иначе он начнет переговоры с другими клубами.

  • 31-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ у Канте 2 матча.
  • Канте – чемпион мира 2018 года.

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Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Челси Канте Н'Голо
Комментарии (4)
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САНЁК17
1671522675
Беги Канте,от этого тренера толку нету
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DeStar
1671524983
он пригодится любому клубу
Ответить
Lipatoff
1671527166
Опять неоднозначный трансфер, сейчас Канте уже не тот... Когда же Барса уже начнёт наигрывать основу(((
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zigbert
1671541598
Вопрос только один - сможет ли Канте сейчас играть как в лучшие годы за Челси?
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