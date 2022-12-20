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    Канте бесплатно перейдет в «Барселону». Он не будет продлевать контракт с «Челси»

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте близок к переходу в «Барселону».

    По информации Sport.es, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с Канте о переходе следующим летом в качестве свободного агента. Он не договорился с «Челси» о продлении контракта.

    Француза беспокоит, что «Барселона» еще не приняла окончательное решение по переходу. Канте настаивает на том, чтобы клуб заключил с ним предварительный контракт в январе.

    31-летний игрок хочет, чтобы «Барса» определилась уже сейчас, иначе он начнет переговоры с другими клубами.

    • 31-летний игрок стоит 30 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Канте 2 матча.
    • Канте – чемпион мира 2018 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1263

      САНЁК17 13 минут назад

      Беги Канте,от этого тренера толку нету

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