Канте бесплатно перейдет в «Барселону». Он не будет продлевать контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте близок к переходу в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с Канте о переходе следующим летом в качестве свободного агента. Он не договорился с «Челси» о продлении контракта.

Француза беспокоит, что «Барселона» еще не приняла окончательное решение по переходу. Канте настаивает на том, чтобы клуб заключил с ним предварительный контракт в январе.

31-летний игрок хочет, чтобы «Барса» определилась уже сейчас, иначе он начнет переговоры с другими клубами.

31-летний игрок стоит 30 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Канте 2 матча.

Канте – чемпион мира 2018 года.

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