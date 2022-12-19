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    «Вручил бы Мбаппе и Месси по кубку». Президент «ПСЖ» – о финале ЧМ-2022

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Я очень горд. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире. Мы продемонстрировали всем, на что способны.

    Думаю, это был лучший финал в истории чемпионатов мира. Как президенту французского клуба, мне грустно за сборную Франции.

    Обидно за Мбаппе, который провел идеальный матч. Если бы я мог, то вручил бы два кубка – один Килиану, а другой – Лео Месси», – сказал Аль-Хелайфи.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.
    • Месси оформил дубль в финале, Мбаппе сделал хет-трик.

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    Источник: RMC Sport

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    19.12.2022 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4723

      neveldomha 1 час назад

      С чего это Мбаппе провел идеальный матч? Я его ФИО только на 80 минуте услышал.

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      Рейтинг: +12049

      BRO_football 1 час назад

      Ага, жаль, что на ЧМ не может быть два победителя! Какое удивительное совпадение, что две главные звезды ПСЖ с катарским президентом во главе и катарским спонсором, сошлись в финале ЧМ по футболу в Катаре.
      Никакой коррупции. Всё честно, ага!
      Странно, почему никто этого раньше не предсказал.

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