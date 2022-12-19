«Вручил бы Мбаппе и Месси по кубку». Президент «ПСЖ» – о финале ЧМ-2022

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Я очень горд. Мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире. Мы продемонстрировали всем, на что способны.

Думаю, это был лучший финал в истории чемпионатов мира. Как президенту французского клуба, мне грустно за сборную Франции.

Обидно за Мбаппе, который провел идеальный матч. Если бы я мог, то вручил бы два кубка – один Килиану, а другой – Лео Месси», – сказал Аль-Хелайфи.

Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

Месси оформил дубль в финале, Мбаппе сделал хет-трик.

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