Бразилия продолжает лидировать в рейтинге ФИФА, чемпион мира Аргентина – на втором месте

ФИФА готовит обновленный рейтинг национальных сборных по итогам ЧМ-2022. Его публикация ожидается в четверг.
ESPN узнал, какие изменения произойдут в рейтинге. Первое место сохранила Бразилия, на вторую строчку поднялась Аргентина, топ-3 теперь замыкает Франция.
Наилучший результат показали сборные Марокко и Австралии – они стали выше в рейтинге на 11 позиций.
- Бразилия
- Аргентина
- Франция
- Бельгия
- Англия
- Нидерланды
- Хорватия
- Италия
- Португалия
- Испания
- Марокко
- Швейцария
- США
- Германия
- Мексика
- Уругвай
- Колумбия
- Дания
- Сенегал
- Япония
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Источник: ESPN