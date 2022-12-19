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    Бразилия продолжает лидировать в рейтинге ФИФА, чемпион мира Аргентина – на втором месте

    ФИФА готовит обновленный рейтинг национальных сборных по итогам ЧМ-2022. Его публикация ожидается в четверг.

    ESPN узнал, какие изменения произойдут в рейтинге. Первое место сохранила Бразилия, на вторую строчку поднялась Аргентина, топ-3 теперь замыкает Франция.

    Наилучший результат показали сборные Марокко и Австралии – они стали выше в рейтинге на 11 позиций.

    1. Бразилия
    2. Аргентина
    3. Франция
    4. Бельгия
    5. Англия
    6. Нидерланды
    7. Хорватия
    8. Италия
    9. Португалия
    10. Испания
    11. Марокко
    12. Швейцария
    13. США
    14. Германия
    15. Мексика
    16. Уругвай
    17. Колумбия
    18. Дания
    19. Сенегал
    20. Япония

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    Источник: ESPN

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