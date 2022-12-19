Бразилия продолжает лидировать в рейтинге ФИФА, чемпион мира Аргентина – на втором месте

ФИФА готовит обновленный рейтинг национальных сборных по итогам ЧМ-2022. Его публикация ожидается в четверг.

ESPN узнал, какие изменения произойдут в рейтинге. Первое место сохранила Бразилия, на вторую строчку поднялась Аргентина, топ-3 теперь замыкает Франция.

Наилучший результат показали сборные Марокко и Австралии – они стали выше в рейтинге на 11 позиций.

Бразилия Аргентина Франция Бельгия Англия Нидерланды Хорватия Италия Португалия Испания Марокко Швейцария США Германия Мексика Уругвай Колумбия Дания Сенегал Япония

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