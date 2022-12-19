Стало известно, сколько получил каждый игрок сборной Франции за второе место на ЧМ-2022

Стало известно, какие призовые получат футболисты сборной Франции за серебряные медали ЧМ-2022.

По информации RMC Sport, победитель турнира – сборная Аргентины – получила 41 миллион евро. Федерация футбола Франции заработала 29 миллионов за выход в финал ЧМ-2022.

30 процентов из этой суммы получили игроки, тренеры и персонал сборной Франции (по 288 тысяч каждому), 70 процентов призовых пойдут на финансирование Федерации футбола Франции и развитие любительского футбола.

Франция проиграла в финале Аргентине по пенальти.

Основное и дополнительное время завершилось ничьей 3:3.

На ЧМ-2018 Франция завоевала золотые медали.

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