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    Стало известно, сколько получил каждый игрок сборной Франции за второе место на ЧМ-2022

    Стало известно, какие призовые получат футболисты сборной Франции за серебряные медали ЧМ-2022.

    По информации RMC Sport, победитель турнира – сборная Аргентины – получила 41 миллион евро. Федерация футбола Франции заработала 29 миллионов за выход в финал ЧМ-2022.

    30 процентов из этой суммы получили игроки, тренеры и персонал сборной Франции (по 288 тысяч каждому), 70 процентов призовых пойдут на финансирование Федерации футбола Франции и развитие любительского футбола.

    • Франция проиграла в финале Аргентине по пенальти.
    • Основное и дополнительное время завершилось ничьей 3:3.
    • На ЧМ-2018 Франция завоевала золотые медали.

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    Источник: «Чемпионат»

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