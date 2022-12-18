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    «Новый король футбола». Кокорин опубликовал совместное фото с Месси

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

    • В финале аргентинцы победили Францию.
    • Месси признан лучшим игроком турнира.
    • 35-летний форвард впервые выиграл ЧМ.

    «Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», – написал Кокорин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2264

      serglider 9 минут назад

      Кокоша, если бы не бухал, мог то же играть на хорошем уровне. Теперь осталось только публиковать свои фото возле великих футболистов))) Можно резюмировать, что способный футболист просрал свой талант...

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      Рейтинг: +1743

      jek718875 12 минут назад

      Месси прикоснулся к легенде

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      Рейтинг: +2229

      kvm 14 минут назад

      Месси: - Что это за чмо меня трогает?

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