Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

В финале аргентинцы победили Францию.

Месси признан лучшим игроком турнира.

35-летний форвард впервые выиграл ЧМ.

«Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», – написал Кокорин.

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