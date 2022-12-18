Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
- В финале аргентинцы победили Францию.
- Месси признан лучшим игроком турнира.
- 35-летний форвард впервые выиграл ЧМ.
«Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», – написал Кокорин.
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Источник: «Бомбардир»