Кокоша, если бы не бухал, мог то же играть на хорошем уровне. Теперь осталось только публиковать свои фото возле великих футболистов))) Можно резюмировать, что способный футболист просрал свой талант...
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
- В финале аргентинцы победили Францию.
- Месси признан лучшим игроком турнира.
- 35-летний форвард впервые выиграл ЧМ.
«Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», – написал Кокорин.
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