Модрич – 3-й игрок в истории, который провел 7 матчей на одном ЧМ в 37+лет

Стартовал матч за 3-е место на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

Полузащитник хорватов Лука Модрич вышел на поле в с первых минут.

Он стал третьим игроком истории, который провел на одном чемпионате мира семь матчей в возрасте 37+ лет. Другие два – вратари Питер Шилтон (1990) и Дино Дзофф (1982).

Матч Хорватия – Марокко начался в 18:00 мск.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию.

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