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    Товарищеский матч. «Ливерпуль» разгромил в ОАЭ «Милан» (4:1). У Нуньеса дубль

    «Ливерпуль» в товарищеском матче победил «Милан». Встреча прошла в ОАЭ.

    Дубль оформил летний новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

    «Милан» проиграл второй раз за неделю – 13 декабря команда уступила в товарищеском матче «Арсеналу» (1:2).

    «Ливерпуль» выиграл у «Милана» четыре последних матча.

    Товарищеский матч

    Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Салах, 5; 1:1 – Салемакерс, 29; 2:1 – Алькантара, 41; 3:1 – Нуньес, 82; 4:1 – Нуньес, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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