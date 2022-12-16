Товарищеский матч. «Ливерпуль» разгромил в ОАЭ «Милан» (4:1). У Нуньеса дубль

«Ливерпуль» в товарищеском матче победил «Милан». Встреча прошла в ОАЭ.
Дубль оформил летний новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.
«Милан» проиграл второй раз за неделю – 13 декабря команда уступила в товарищеском матче «Арсеналу» (1:2).
«Ливерпуль» выиграл у «Милана» четыре последних матча.
Товарищеский матч
Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Салах, 5; 1:1 – Салемакерс, 29; 2:1 – Алькантара, 41; 3:1 – Нуньес, 82; 4:1 – Нуньес, 89.
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Источник: «Бомбардир»