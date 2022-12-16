Президент «Аль-Насра» прокомментировал переговоры с Роналду

Президент «Аль-Насра» Гамаль Абдель Насер рассказал о переговорах с нападающим Криштиану Роналду.

«Криштиану был занят чемпионатом мира, и я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо.

Желаю Роналду всего наилучшего, какое бы решение он ни принял», – сказал Насер.

37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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