Президент «Аль-Насра» прокомментировал переговоры с Роналду

Так у них в клубе какой идиот заявлял что не знает, кто такой Роналду.
Президент «Аль-Насра» Гамаль Абдель Насер рассказал о переговорах с нападающим Криштиану Роналду.
«Криштиану был занят чемпионатом мира, и я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо.
Желаю Роналду всего наилучшего, какое бы решение он ни принял», – сказал Насер.
- 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
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