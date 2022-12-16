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    Президент «Аль-Насра» прокомментировал переговоры с Роналду

    Президент «Аль-Насра» Гамаль Абдель Насер рассказал о переговорах с нападающим Криштиану Роналду.

    «Криштиану был занят чемпионатом мира, и я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо.

    Желаю Роналду всего наилучшего, какое бы решение он ни принял», – сказал Насер.

    • 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +867

      Fialet 28 минут назад

      Так у них в клубе какой идиот заявлял что не знает, кто такой Роналду.

      0
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      Рейтинг: +18462

      Cleaner 1 час назад

      Аль-Наср после ЧМ должен пересмотреть свое предложение к Роналду. 100 миллионов тухнущей звезде будет вполне достаточно! А захочет больше - скатертью дорога, пусть дураков в другом месте ищет...

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