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    Франция вышла в 3 финала Евро/ЧМ из 4 последних

    Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира-2022.

    Из последних четырех крупных турниров (Евро/ЧМ) Франция была в финале в трех. Один выигран (ЧМ-2018).

    • 18 декабря в финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной.
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
    • Францию с 2012 года тренирует Дидье Дешам.

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    Источник: «Бомбардир»

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