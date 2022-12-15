Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира-2022.
Из последних четырех крупных турниров (Евро/ЧМ) Франция была в финале в трех. Один выигран (ЧМ-2018).
- 18 декабря в финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной.
- Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
- Францию с 2012 года тренирует Дидье Дешам.
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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»