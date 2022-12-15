Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира-2022.

Из последних четырех крупных турниров (Евро/ЧМ) Франция была в финале в трех. Один выигран (ЧМ-2018).

18 декабря в финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной.

Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

Францию с 2012 года тренирует Дидье Дешам.

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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

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