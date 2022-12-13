Мостовой оценил шансы Аргентины и Хорватии на выход в финал ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Шансы равны, в этом матче нет фаворита. У обеих команд есть свои преимущества в некоторых компонентах. Если так сопоставлять, то здесь 50 на 50.

Но для Аргентины плюс всегда был, есть и будет – это Лионель Месси. Тот человек, который может решить всe что угодно. Если убрать Месси, то хорватов я поставил бы выше.

Думаю, ничейный результат и дополнительное время. Посмотрим, как будет на самом деле», – заявил Мостовой.

Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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