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    Мостовой оценил шансы Аргентины и Хорватии на выход в финал ЧМ-2022

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

    «Шансы равны, в этом матче нет фаворита. У обеих команд есть свои преимущества в некоторых компонентах. Если так сопоставлять, то здесь 50 на 50.

    Но для Аргентины плюс всегда был, есть и будет – это Лионель Месси. Тот человек, который может решить всe что угодно. Если убрать Месси, то хорватов я поставил бы выше.

    Думаю, ничейный результат и дополнительное время. Посмотрим, как будет на самом деле», – заявил Мостовой.

    • Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12448

      Алексей З 1 час назад

      Саня, если убрать Месси , то и аргентинцев на этой стадии ты бы не увидел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5693

      ySS 1 час назад

      Ливакович более эффективен на этом ЧМ

      1
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      Рейтинг: +12448

      Алексей З > ySS 1 час назад

      Эффективнее кого ?
      Хорваты по воротам бразильцев ударили один раз , ну наверно это зашибись , вам нравится. Прошли в 1/2, герои нации. Если вы не хорват и не поставили на них сумасшедшие деньги , что вам в их игре нравится ?
      Даже Марокко что-то пытается сделать в атаке , бежит и забивает, тут же тупо терпим до пенальти , а там мы герои.
      Я подозреваю , что даже судья будут на стороне Аргентины , иначе мы погубим футбол.

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