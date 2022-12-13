Бразильская конфедерация футбола сообщила, что имя нового главного тренера сборной будет объявлено январе 2023 года.

Глава CBF Эдналдо Родригес лично занимается поиском нового тренера. Он не давал никому авторизацию на поиск тренера от лица организации.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

После этого сборную покинул Тите.

Он возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.

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