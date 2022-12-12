Агент Гурцкая рассказал, почему Каррера не возглавит «Рубин» в этом сезоне

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина» невозможно в ближайшие месяцы.
– До лета 2023 года вообще невозможно говорить о том, что Массимо уедет из Италии.
Думаю, эта новость из разряда «обязательно должен быть популярный человек, и неважно, что на эту тему с ним никто не разговаривал».
– Насколько вероятно возвращение Карреры в Россию после лета 2023 года?
– Он всегда говорит в открытую, что не против вернуться в Россию в зависимости от предложения. Соответственно, такой вариант им рассматривается.
Дальше будет зависеть от конкретики. Но точно знаю, что сейчас никаких переговоров нет.
Никто конкретно ничего не ведет, потому что нет смысла – неизвестно, что будет через десять месяцев.
- «Рубин» ищет замену для Леонида Слуцкого.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
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