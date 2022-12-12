Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Гурцкая рассказал, почему Каррера не возглавит «Рубин» в этом сезоне

    Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина» невозможно в ближайшие месяцы.

    – До лета 2023 года вообще невозможно говорить о том, что Массимо уедет из Италии.

    Думаю, эта новость из разряда «обязательно должен быть популярный человек, и неважно, что на эту тему с ним никто не разговаривал».

    – Насколько вероятно возвращение Карреры в Россию после лета 2023 года?

    – Он всегда говорит в открытую, что не против вернуться в Россию в зависимости от предложения. Соответственно, такой вариант им рассматривается.

    Дальше будет зависеть от конкретики. Но точно знаю, что сейчас никаких переговоров нет.

    Никто конкретно ничего не ведет, потому что нет смысла – неизвестно, что будет через десять месяцев.

    • «Рубин» ищет замену для Леонида Слуцкого.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Глушаков отреагировал на слова Заремы о его срежиссированной травле в «Спартаке» 1
    Зарема одним словом отреагировала на возможное назначение Карреры тренером «Рубина» 2
    Зарема: «Травля Глушакова в 2019 году была срежиссирована» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2022 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11