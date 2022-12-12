Олимпийский комитет США призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить россиян до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения.

США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», – цитирует Лайонс The Wall Street Journal.

Сборная России по футболу отстранена от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА.

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