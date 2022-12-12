Роналду забрал вещи из раздевалки «МЮ» еще до интервью Моргану

Нападающий Криштиану Роналду еще до скандального интервью Пирсу Моргану знал, что уйдет из английского клуба.

По информации The Athletic, 13 ноября португалец забрал вещи из раздевалки на базе в Каррингтоне. Интервью, в котором Роналду раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага, вышло в двух частях 16 и 17 ноября.

«МЮ» объявил о расторжении контракта с 37-летним футболистом 22 ноября.

Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.

На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 5 матчах.

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