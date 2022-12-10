Сборной Аргентины грозит наказание от ФИФА. Против них открыли дело по итогам матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.
Будут рассмотрены некорректные заявления Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса о судействе.
Также получат оценку эпизоды с проявлением неспортивного поведения аргентинскими футболистами. В частности, речь идет об издевательском праздновании после окончания серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
- Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
- В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Источник: Mundo Deportivo