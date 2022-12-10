Сборной Аргентины грозит наказание от ФИФА. Против них открыли дело по итогам матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Будут рассмотрены некорректные заявления Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса о судействе.

Также получат оценку эпизоды с проявлением неспортивного поведения аргентинскими футболистами. В частности, речь идет об издевательском праздновании после окончания серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу