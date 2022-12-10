Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ФИФА открыла дело против Аргентины по итогам матча с Нидерландами

    Сборной Аргентины грозит наказание от ФИФА. Против них открыли дело по итогам матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

    Будут рассмотрены некорректные заявления Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса о судействе.

    Также получат оценку эпизоды с проявлением неспортивного поведения аргентинскими футболистами. В частности, речь идет об издевательском праздновании после окончания серии пенальти.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Новости по теме
    Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки» 4
    Федотов: «Паредеса ошибочно не удалили за удар мячом в скамейку Нидерландов» 2
    Вегхорст: «Я очень разочарован. Хотел пожать руку Месси, а он оскорбил меня» 4
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5928

      GoldPlayFIFARus9 51 минуту назад

      Что, почему мой комментарий удалён?)) Я ничего такого не писал, написал что матч был эмоциональным и что обе стороны хороши. У вас там что в модераторской происходит? о_О

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5928

      GoldPlayFIFARus9 53 минуты назад

      Серьёзно? Вы слово п р е д с к а з у е м запикали? Что в нём такого)))) ахахахаах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +829

      Князев 1 час назад

      Лучше разберитесь с неквалифицированными или заинтересованными в результатах судьями.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      ААМ > Князев 1 час назад

      Вы на 200% правы. Но в ФИФА сами себя не секут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1698

      jek718875 1 час назад

      Расформировать сборную и направить игроков на стажировку в РПЛ,а Лёню Мосси персонально в Магадан

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7654

      BarStep > jek718875 1 час назад

      Я думал ты про ФИФА говоришь)
      Тогда б согласился полностью..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      ААМ > jek718875 1 час назад

      Приказано смеяться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      ААМ > BarStep 59 минут назад

      С вами согласен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12387

      Алексей З 1 час назад

      Бла-бла-бла

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11