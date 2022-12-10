Экс-руководитель «Уфы» Мурзагулов включен в список иноагентов

Минюст РФ накануне включил в реестр иноагентов бывшего председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова. Он сам об этом просил официальные органы.
Сейчас Мурзагулов проживает в Литве.
- Мурзагулов – экс-председатель Общественной палаты Башкирии и бывший соратник главы республики Радия Хабирова.
- «Уфа» идет в зоне вылета Первой лиги.
- У клуба есть финансовые затруднения, сообщается о задержках по зарплате.
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Источник: ufa1.ru