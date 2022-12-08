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    Селюк: «За ужесточение лимита выступают коррупционеры. Половина российских игроков отдает часть зарплаты, чтобы играть»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

    «Нынешняя формула лимита положительно влияет на российский футбол в том плане, что космические цены рухнули. Покажите мне, кого из россиян в этом году купили за миллионы? Теперь клубам гораздо проще приглашать молодых футболистов. Конкуренция же вызывает рост качества.

    Любой, кто выступает за ужесточение лимита – это коррупционер, который наживался на откатах за игроков. Пусть российских футболистов проведут через детектор лжи: половина из них отдает часть своей зарплаты.

    Вместо того, чтобы стараться привлечь иностранцев, которые приедут играть у нас и представлять нас на международной арене, мы всe время их ограничиваем. Ужесточать лимит нет смысла: кроме «Зенита», почти нигде нет даже 12 легионеров. В «Факеле» вообще нет ни одного! Нигде больше нет лимита, везде все могут играть – только в России такое.

    Отсюда и ситуация со сборной, которая, как я уже говорил, напоминает мне супермаркет по продаже футболистов. Кажется, в национальной команде побывали уже просто все, кто играет в футбол в нашей стране – скоро депутатов будут приглашать!» – сказал Селюк.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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