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  • Селюк: «За ужесточение лимита выступают коррупционеры. Половина российских игроков отдает часть зарплаты, чтобы играть»

Селюк: «За ужесточение лимита выступают коррупционеры. Половина российских игроков отдает часть зарплаты, чтобы играть»

8 декабря 2022, 19:31
3

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Нынешняя формула лимита положительно влияет на российский футбол в том плане, что космические цены рухнули. Покажите мне, кого из россиян в этом году купили за миллионы? Теперь клубам гораздо проще приглашать молодых футболистов. Конкуренция же вызывает рост качества.

Любой, кто выступает за ужесточение лимита – это коррупционер, который наживался на откатах за игроков. Пусть российских футболистов проведут через детектор лжи: половина из них отдает часть своей зарплаты.

Вместо того, чтобы стараться привлечь иностранцев, которые приедут играть у нас и представлять нас на международной арене, мы всe время их ограничиваем. Ужесточать лимит нет смысла: кроме «Зенита», почти нигде нет даже 12 легионеров. В «Факеле» вообще нет ни одного! Нигде больше нет лимита, везде все могут играть – только в России такое.

Отсюда и ситуация со сборной, которая, как я уже говорил, напоминает мне супермаркет по продаже футболистов. Кажется, в национальной команде побывали уже просто все, кто играет в футбол в нашей стране – скоро депутатов будут приглашать!» – сказал Селюк.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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GreyDM
1670518596
Хреновый какой-то супермаркет, в последнее время игра за сборную- это антиреклама для игрока.
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Garrincha58
1670520674
когда не согласиться невозможно
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sv1969
1670523562
и это говорит торговец чёрным товаром)))
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