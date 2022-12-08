Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии, который бросил кота на пол

Журналисты пошутили над пресс-атташе сборной Бразилии, который вчера бросил кота на пол.

Представители СМИ встретили сотрудника сборной Бразилии на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с Хорватией мяуканьем.

В конце пресс-конференции пресс-атташе ответил на вопрос о состоянии животного: «С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует».

Бразилия сыграет против Хорватии 9 декабря.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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