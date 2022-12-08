Кавазашвили: «В клубах РПЛ должны играть максимум 2-3 легионера»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«В российских клубах максимум должно играть 2-3 легионера. При том, это должны быть самые сильные иностранные футболисты, которые играли в национальных командах своих стран, причем во всех возрастах.

Нам нужны только те легионеры, которые играли на олимпийских играх и чемпионате мира. Только таких футболистов нужно покупать, а не тех, которых мы берем и на них отстегиваем деньги друг другу.

Мы в России учим легионеров играть, а наши талантливые ребята в это время сидят в заднице и не могут играть в своих же клубах. Конечно, нужно ужесточать лимит, не более трех иностранцев должно быть в командах», – сказал Кавазашвили.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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