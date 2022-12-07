Суперкомпьютер назвал явного фаворита ЧМ-2022 из 8 оставшихся сборных

хреновый алгоритм, тут и так понятно, что рейтинг на победу скорее в следующем порядке: Бразилия, Франция, Англия, Португалия. Других вариантов нет
Суперкомпьютер оценил шансы участников 1/4 финала ЧМ-2022 выиграть турнир в Катаре.
Явный фаворит чемпионата мира – сборная Бразилии. Ее шансы на победу оцениваются в 33%.
Португалия и Англия делят второе и третье места (14%). Далее расположились Аргентина (13%), Франция (12%), Нидерланды (7%), Хорватия (4%) и Марокко (3%).
- Матчи 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут 9 и 10 декабря.
- Финал турнира пройдет 18 декабря.
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