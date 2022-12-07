Суперкомпьютер назвал явного фаворита ЧМ-2022 из 8 оставшихся сборных

Суперкомпьютер оценил шансы участников 1/4 финала ЧМ-2022 выиграть турнир в Катаре.

Явный фаворит чемпионата мира – сборная Бразилии. Ее шансы на победу оцениваются в 33%.

Португалия и Англия делят второе и третье места (14%). Далее расположились Аргентина (13%), Франция (12%), Нидерланды (7%), Хорватия (4%) и Марокко (3%).

Матчи 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут 9 и 10 декабря.

Финал турнира пройдет 18 декабря.

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