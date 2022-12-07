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    Суперкомпьютер назвал явного фаворита ЧМ-2022 из 8 оставшихся сборных

    Суперкомпьютер оценил шансы участников 1/4 финала ЧМ-2022 выиграть турнир в Катаре.

    Явный фаворит чемпионата мира – сборная Бразилии. Ее шансы на победу оцениваются в 33%.

    Португалия и Англия делят второе и третье места (14%). Далее расположились Аргентина (13%), Франция (12%), Нидерланды (7%), Хорватия (4%) и Марокко (3%).

    • Матчи 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут 9 и 10 декабря.
    • Финал турнира пройдет 18 декабря.

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    Источник: FiveThirtyEight

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +691

      111ax 2 часа назад

      хреновый алгоритм, тут и так понятно, что рейтинг на победу скорее в следующем порядке: Бразилия, Франция, Англия, Португалия. Других вариантов нет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2038

      Bozigit 2 часа назад

      Фаворитов несколько

      0
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    • ...
      Рейтинг: +325

      Теркчанин 2 часа назад

      Брешет

      0
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