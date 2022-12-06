Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Медведев – о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал лидерство команды по посещаемости среди российских клубов в осенней части сезона-2022/23.

    «Это лидерство не случайность, а отражение спортивных успехов «Зенита», а также привлекательности инфраструктуры и многообразие ее использования в дни матчей и вне их, постоянной работы с аудиторией.

    За «Зенит» болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом. Каждый из этой аудитории стремится хоть раз посетить нашу арену наряду со многими болельщиками наших соперников», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Аршавин: «Пиняев мне напоминает Криштиану Роналду» 3
    «Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса 8
    Кокорин: «В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      MrSmit 22 минуты назад

      ВЦИОМ?))) Уаххаха. Котелок течет не только у Орловых, Боярских и Булановых))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11023

      R_a_i_n 29 минут назад

      Лан-лан, молчу)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11023

      R_a_i_n > R_a_i_n 26 минут назад

      прям как Единая Россия... никто не голосует, но везде побеждает!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10940

      alp 44 минуты назад

      как корежит мясных ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16535

      NewLife 50 минут назад

      Я уже писал Ведмедю раньше: не надо включать бакланов в число болельщиков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23691

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      А сколько вас ненавидит не подсчитывал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10940

      alp > DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      воще п о с р а т ь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Болотоход 1 час назад

      Новый год начал рано праздновать видимо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1410

      elessar arnor 1 час назад

      посредственности всякие болеют в регионах да дро чи лы, нашедшие кумира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17266

      Garrincha58 1 час назад

      всё со следующего сезона если он возобновится больше 5-10 тыс никто не придёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1410

      elessar arnor > Garrincha58 1 час назад

      это мы еще не начинали)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11