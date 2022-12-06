Медведев – о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал лидерство команды по посещаемости среди российских клубов в осенней части сезона-2022/23.
«Это лидерство не случайность, а отражение спортивных успехов «Зенита», а также привлекательности инфраструктуры и многообразие ее использования в дни матчей и вне их, постоянной работы с аудиторией.
За «Зенит» болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом. Каждый из этой аудитории стремится хоть раз посетить нашу арену наряду со многими болельщиками наших соперников», – сказал Медведев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»