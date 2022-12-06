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  • Медведев – о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»

Медведев – о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»

6 декабря 2022, 21:27
24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал лидерство команды по посещаемости среди российских клубов в осенней части сезона-2022/23.

«Это лидерство не случайность, а отражение спортивных успехов «Зенита», а также привлекательности инфраструктуры и многообразие ее использования в дни матчей и вне их, постоянной работы с аудиторией.

За «Зенит» болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом. Каждый из этой аудитории стремится хоть раз посетить нашу арену наряду со многими болельщиками наших соперников», – сказал Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1670352982
А сколько вас ненавидит не подсчитывал?
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NewLife
1670352995
Я уже писал Ведмедю раньше: не надо включать бакланов в число болельщиков.
Ответить
R_a_i_n
1670354257
Лан-лан, молчу)))
Ответить
MrSmit
1670354676
ВЦИОМ?))) Уаххаха. Котелок течет не только у Орловых, Боярских и Булановых))
Ответить
Томик
1670356557
"Я самая обаятельная и привлекательная!"
Ответить
Sanches65
1670356802
Во жаба даёт...ну хоть поржать.
Ответить
шахта Заполярная
1670357283
Бухнул , потом курнул и медведя понесло. Все медведи в берлоге, а этот шатун.
Ответить
paracetamol
1670362044
Спердячок, по сравнению. с Зеней, мелко плавает!
Ответить
Беспонтий
1670390270
когда убирая в шкаф осеннюю куртку нашёл в кармане полезную бумажку..
Ответить
Kollljan
1670393530
Зенит чемпион и этим всё сказано. Зенит своим трудом стремится в будущее, а Спартак живёт своим прошлым. Вот разница между ними.
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