Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона

Телеграм-канал «Футбольная посещаемость» составил рейтинг самых посещаемых клубов России в первой части сезона.
Лидером по посещаемости стал «Зенит», чьи домашние матчи посещают в среднем более 34 тысяч болельщиков.
В топ-10 рейтинга вошли две команды, выступающие не в РПЛ. Это «Ротор» из Второй лиги (более 13 тысяч болельщиков) и «Балтика» из Первой лиги (9 тысяч).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал «Футбольная посещаемость»