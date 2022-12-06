Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона

Телеграм-канал «Футбольная посещаемость» составил рейтинг самых посещаемых клубов России в первой части сезона.

Лидером по посещаемости стал «Зенит», чьи домашние матчи посещают в среднем более 34 тысяч болельщиков.

В топ-10 рейтинга вошли две команды, выступающие не в РПЛ. Это «Ротор» из Второй лиги (более 13 тысяч болельщиков) и «Балтика» из Первой лиги (9 тысяч).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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