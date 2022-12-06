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    Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона

    Телеграм-канал «Футбольная посещаемость» составил рейтинг самых посещаемых клубов России в первой части сезона.

    Лидером по посещаемости стал «Зенит», чьи домашние матчи посещают в среднем более 34 тысяч болельщиков.

    В топ-10 рейтинга вошли две команды, выступающие не в РПЛ. Это «Ротор» из Второй лиги (более 13 тысяч болельщиков) и «Балтика» из Первой лиги (9 тысяч).

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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    Источник: телеграм-канал «Футбольная посещаемость»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1133

      inzek 11 минут назад

      по весне посещаемость везде +/- сравняется) зинит не считаю

      0
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      Рейтинг: +1093

      qawzsexdr 13 минут назад

      Самая инородная команда, на 6 месте? Тут наверняка заговор с подменой результатов.

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      Рейтинг: +1133

      inzek > qawzsexdr 9 минут назад

      полный зинит головного мозга)

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