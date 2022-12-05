Семин оценил игру Мбаппе на ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высоко отозвался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

«На сегодняшний момент Франция – фаворит чемпионата мира. У них есть Мбаппе.

Сможет ли Мбаппе в будущем побить рекорд Клозе по забитым на чемпионатах мира мячам? Мбаппе обладает таким талантом, что он сможет все.

Он хорошо пользуется той скоростью, которая у него есть. Тем более сейчас многие команды строят линию обороны очень высоко.

Мбаппе пользуется этим пространством. Он очень часто убегает один на один. Его отлично используют партнеры. В средней линии играют игроки, способные ассистировать Килиану», – сказал Семин.

Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.

Всего в его активе 9 забитых мячей на 2 чемпионатах мира.

Рекордсмен турнира Клозе отличился 16 раз.

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