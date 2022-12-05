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    Семин оценил игру Мбаппе на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высоко отозвался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

    «На сегодняшний момент Франция – фаворит чемпионата мира. У них есть Мбаппе.

    Сможет ли Мбаппе в будущем побить рекорд Клозе по забитым на чемпионатах мира мячам? Мбаппе обладает таким талантом, что он сможет все.

    Он хорошо пользуется той скоростью, которая у него есть. Тем более сейчас многие команды строят линию обороны очень высоко.

    Мбаппе пользуется этим пространством. Он очень часто убегает один на один. Его отлично используют партнеры. В средней линии играют игроки, способные ассистировать Килиану», – сказал Семин.

    • Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.
    • Всего в его активе 9 забитых мячей на 2 чемпионатах мира.
    • Рекордсмен турнира Клозе отличился 16 раз.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 56 минут назад

      Скорость очень высокая , но даже в матче с Польшей было заметно , что иногда голова не поспевает за ногами. От "всадника без головы" спасает поставленный удар и партнёры по клубу и сборной.

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