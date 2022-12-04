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    Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала Салихова.

    • Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Федун покинул «Спартак» в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7611

      BarStep 13 минут назад

      Центр сил смещается на Восток..

      Мы вольные птицы;
      пора брат, пора!
      ---------------------------

      0
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      Рейтинг: +558

      semm 31 минуту назад

      Давайте ещё будем обсуждать что говорят "любовницы", "уборщицы", "гардеробщицы"

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      Рейтинг: +1113

      Andrew01 1 час назад

      Дорогостоящие перелеты.... скажите это СКА-Хабаровск и Лучу из Владивостока, также еще много каким командам. Просто команда переедут в среднюю полосу России или на дальний Восток если так дорого летать, а европейский футбол возможно в скором времени загнется, когда весь бизнес свалит от туда в Америку.

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      Рейтинг: +16502

      NewLife 1 час назад

      Кому пришла в голову эта бредовая идея - тому, кто не знает что такое ФИФА.

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