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  • Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады»

Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады»

4 декабря 2022, 16:05
7

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала Салихова.

  • Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
  • Федун покинул «Спартак» в августе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Салихова Зарема
Комментарии (7)
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NewLife
1670159817
Кому пришла в голову эта бредовая идея - тому, кто не знает что такое ФИФА.
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Andrew01
1670160534
Дорогостоящие перелеты.... скажите это СКА-Хабаровск и Лучу из Владивостока, также еще много каким командам. Просто команда переедут в среднюю полосу России или на дальний Восток если так дорого летать, а европейский футбол возможно в скором времени загнется, когда весь бизнес свалит от туда в Америку.
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semm
1670162333
Давайте ещё будем обсуждать что говорят "любовницы", "уборщицы", "гардеробщицы"
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BarStep
1670163423
Центр сил смещается на Восток.. Мы вольные птицы; пора брат, пора! ---------------------------
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Азбука
1670164626
Зато в УЕФА нас все готовы зацеловать))
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