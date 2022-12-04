Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала Салихова.
- Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Федун покинул «Спартак» в августе.
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Источник: «РБ Спорт»