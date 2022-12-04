Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», – сказала Салихова.

Исполком РФС рассмотрит вопрос перехода в Азию на ближайшем заседании.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Федун покинул «Спартак» в августе.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира