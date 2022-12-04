Аршавин рассказал, кого ему не хватает в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин хочет видеть в клубе больше собственных воспитанников.

– «Зенит» ваших времен был бедным и голодным до побед. Сейчас «Зенит» богат, регулярно выигрывает чемпионат и, кажется, это уже всем приелось. Согласны?

– Ну, когда мы начали выигрывать в «Зените», мы уже стали более или менее богатыми. Да, наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звездочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию.

Аршавин – воспитанник системы «Зенита».

У команды самый большой бюджет в РПЛ.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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