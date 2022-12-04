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    Аршавин рассказал, кого ему не хватает в «Зените»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин хочет видеть в клубе больше собственных воспитанников.

    – «Зенит» ваших времен был бедным и голодным до побед. Сейчас «Зенит» богат, регулярно выигрывает чемпионат и, кажется, это уже всем приелось. Согласны?

    – Ну, когда мы начали выигрывать в «Зените», мы уже стали более или менее богатыми. Да, наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звездочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию.

    • Аршавин – воспитанник системы «Зенита».
    • У команды самый большой бюджет в РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4871

      ААМ 50 минут назад

      Надо выращивать, а не болтать на эту тему

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      Рейтинг: +16501

      Barmaleushka > ААМ 14 минут назад

      Так выращивают и много . Детско-юношеские команды Зенита завсегда в призёрах , о пацаны дальше молодёжки не идут . По арендам расходятся , переходят в другие клубы ... вообще из футбола уходят . Конечно нынешнему руководству некогда ждать пока свои вырастут , поэтому покупают не самых качественных легов . А молодые дарования тоже ждать не хотят , когда их наконец заметят . Юрий Андреевич последний (к сожалению) , кто приводил молодёжь во взрослую команду .

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      Рейтинг: +17231

      Garrincha58 2 часа назад

      с такими балаболами на Матч ТВ их никогда этих звёздочек не будет ты же сам теперь за всё это отвечаешь но где ты работаешь ??? на ТВ или в клубе Зенит! большой вопрос и моё мнение от твоей работы никакого понту не будет медийный ты наш

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