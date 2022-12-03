«Более зрелищный». Сычев сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что ЧМ-2018 был более зрелищным, чем нынешний турнир.
«Согласен, что чемпионат в России был более зрелищным. Сейчас время другое совершенно. Мы сейчас смотрим футбол, абстрагируемся от всех ситуаций. В любом случае эмоции, которые дарит футбол – самое главное. Всe остальное уже за скобками», – сказал Сычев.
- ЧМ-2018 выиграла Франция.
- Французы и сейчас продолжают защиту титула.
- Сычев участвовал в ЧМ-2002.
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Источник: «Чемпионат»