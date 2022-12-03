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    «Более зрелищный». Сычев сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что ЧМ-2018 был более зрелищным, чем нынешний турнир.

    «Согласен, что чемпионат в России был более зрелищным. Сейчас время другое совершенно. Мы сейчас смотрим футбол, абстрагируемся от всех ситуаций. В любом случае эмоции, которые дарит футбол — самое главное. Всe остальное уже за скобками», – сказал Сычев.

    • ЧМ-2018 выиграла Франция.
    • Французы и сейчас продолжают защиту титула.
    • Сычев участвовал в ЧМ-2002.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4866

      ААМ 7 минут назад

      Согласен. Много скучных матчей.

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