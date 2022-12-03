ФИФА может изменить формат ЧМ-2026

В ФИФА задумались об изменении формата чемпионата мира-2026.

В 2017 году было решено, что 48 участников будут поделены на 16 групп по три команды. 32 попадают в 1/16 финала.

Сейчас рассматривается вопрос иного сценария группового этапа – 12 групп по четыре команды. Окончательное решение должны принять по окончании ЧМ-2022.

Турнир в 2026 году примут США, Мексика и Канада.

Впервые с 1994 года ЧМ примет Северная Америка.

Впервые в турнире поучаствуют 48 сборных.

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