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    ФИФА может изменить формат ЧМ-2026

    В ФИФА задумались об изменении формата чемпионата мира-2026.

    В 2017 году было решено, что 48 участников будут поделены на 16 групп по три команды. 32 попадают в 1/16 финала.

    Сейчас рассматривается вопрос иного сценария группового этапа – 12 групп по четыре команды. Окончательное решение должны принять по окончании ЧМ-2022.

    • Турнир в 2026 году примут США, Мексика и Канада.
    • Впервые с 1994 года ЧМ примет Северная Америка.
    • Впервые в турнире поучаствуют 48 сборных.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17222

      Garrincha58 21 минуту назад

      пофиг нас там не будет тем более играть в стане врага за падло

      0
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      Рейтинг: +633

      borusse 43 минуты назад

      Инфантино уже всем надоел своими "инновациями", вряд ли он досидит до 2026 в своей должности

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      Рейтинг: +2870

      Play 53 минуты назад

      56 групп по 0.85 команды, 1.36 выходят в 1/18.36 финала. Инфантино ср*ный нарцисс, хочет, чтобы именно его правление вошло в историю футбола. Куча изменений уже, ещё бОльшая куча на карандаше, пока от этих куч только воняет.

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