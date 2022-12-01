Посол РФ в Катаре рассказал, сколько россиян посетят матчи ЧМ-2022

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин обнародовал данные о посещаемости гражданами РФ матчей ЧМ-2022.

– Сколько болельщиков из России ожидается в Катаре?

– По последним данным, из России всего было подано 4222 заявки на оформление Hayya-карты (аналог Fan ID – примечание «Бомбардира»).

Еще порядка 700 россиян, живущих в Катаре, подали заявки отсюда. Трудно сказать, может быть, кто-то еще подъедет из ОАЭ, где очень много россиян.

Понятное дело, что ожидать большого притока российских болельщиков сложно. Во-первых, нет нашей сборной, во-вторых, достаточно дорогие билеты, дорогие гостиницы.

Если бы тут была наша сборная, россиян было бы намного больше.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

Россию не допустили к стыкам чемпионата мира прошлой весной по неспортивным причинам.

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