ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Германии и вынесла предупрждение

ФИФА закрыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии.
Дело было возбуждено из-за отсутствия игроков немецкой сборной на обязательных пресс-конференциях за день до матчей.
Организация приняла решение оштрафовать федерацию на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч евро) и вынесла немцам предупреждение.
- Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
- Они закрыли рот рукой на командном фото.
- Сборная Германии отказалась от дальнейших акций протеста во время турнира.
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Источник: сайт Федерации футбола Германии