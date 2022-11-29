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    ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Германии и вынесла предупрждение

    ФИФА закрыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии.

    Дело было возбуждено из-за отсутствия игроков немецкой сборной на обязательных пресс-конференциях за день до матчей.

    Организация приняла решение оштрафовать федерацию на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч евро) и вынесла немцам предупреждение.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.
    • Сборная Германии отказалась от дальнейших акций протеста во время турнира.

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    Источник: сайт Федерации футбола Германии

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