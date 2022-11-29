ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Германии и вынесла предупрждение

ФИФА закрыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии.

Дело было возбуждено из-за отсутствия игроков немецкой сборной на обязательных пресс-конференциях за день до матчей.

Организация приняла решение оштрафовать федерацию на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч евро) и вынесла немцам предупреждение.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

Сборная Германии отказалась от дальнейших акций протеста во время турнира.

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